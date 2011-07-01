Кличко проти Хея: на кого ставлять букмекери

За день до поєдинку Кличко - Хей провідні букмекерськи контори вважають українського боксера фаворитом майбутнього двобою.

На перемогу Володимира Кличка приймаються ставки з коефіцієнтом 1.3. На перемогу Девіда Хея приймаються ставки з коефіцієнтом 2.8, повідомляє ТСН.

На дострокову перемогу Кличка коефіцієнт 1.7. Дострокова перемога Хея оцінюється коефіцієнтом 3.2. Натомість на перемогу Кличка за очками (повний бій) букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 3.1. Якщо ж Хей виграє за очками, то кожен, хто поставить на такий результат, отримає виграш у 9 разів більший.