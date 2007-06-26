Австрія витратить 40 млн. євро, щоб прибрати непотрібні стадіони

Австрія інвестує 130 млн. євро в будівництво інфраструктури і стадіонів для проведення Євро-2008.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії Йозеф-Маркус ВУКЕТІЧ сьогодні під час євродебатів на тему «Євро 2012. Інвестиційні можливості», організованих Європейською бізнес асоціацією.

За його словами, ще 40 млн. євро інвестицій буде вкладено, щоб «прибрати частину стадіонів, які не знадобляться після чемпіонату».

За підрахунками посла, рекламний ефект від проведення чемпіонату в Австрії становитиме 400 млн. євро, додатково буде створено 6 тис. робочих місць, а також очікується, що ВВП зросте на 0,15%.

Й.ВУКЕТІЧ також відзначив, що для уболівальників буде введена єдина віза для відвідин Австрії та Швейцарії.