Для підготовки Євро-2012 треба створити держпідприємство

Міністерство культури і туризму України створить державне підприємство для підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр культури і туризму України Юрій БОГУЦЬКИЙ сьогодні під час євродебатів на тему «Євро 2012. Інвестиційні можливості», організованих Європейською Бізнес Асоціацією.

За його словами, це буде госпрозрахункове підприємство, яке займатиметься підготовкою до проведення Євро-2012 з урахуванням розробки туристичних маршрутів. Планується, що підприємство визначатиме земельні ділянки і об`єкти (у тому числі і замки) не тільки в містах - учасниках чемпіонату, а й у містах-супутниках, які пропонуватимуться інвесторам для розвитку.

«Разом з інвестором ми визначатимемо, які об`єкти з рекреативними функціями можуть бути створені», - сказав міністр.

Він також відзначив, що після ухвалення закону про об`єкти культурної спадщини, що не підлягають приватизації (який пройшов перше читання), решту об`єктів можна буде пропонувати інвесторам.

Довідка УНІАН. 18 квітня ц.р. Україна і Польща перемогли в конкурсі на проведення фіналу чемпіонату Європи по футболу в 2012 році.

Планується, що в Україні матчі Євро-2012 прийматимуть Київ, Донецьк, Львів і Дніпропетровськ як основні міста і Одеса і Харків - як запасні.