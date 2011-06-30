Кличко: Тренування Хея - аеробіка для вагітних

Учасники поєдинку за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO і WBA Володимир Кличко і Девід Хей не перестають відпускати на адресу одне одного різкі репліки. Як повідомляє РБК, не відстає від них і Кличко-старший.

"Боксер Хей, може, і непоганий, але актор він нікудишній. Те, що він показав, можна назвати "аеробіка для вагітних". А його стійка шульги, хоча всі знають, що він правша, - це з якої опери?

Декілька днів знаходився в тренувальному таборі брата. Спостерігав, як Владимир готується до поєдинку і ще раз переконався - 2 липня Хей одержить сповна за всі свої витівки", - сказав Віталій.