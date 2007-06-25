”Шахтар” звинувачує Суркіса в подвійних стандартах (заява)

Футбольний клуб "Шахтар" звинувачує президента Федерації футболу України (ФФУ) Григорія СУРКІСА в "нездатності контролювати ситуацію в українському футболі".

Про це говориться в офіційній заяві клубу, переданій агентству УНІАН.

У заяві аналізується рівень суддівства в чемпіонаті України на прикладі, перш за все, ігор команд "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ) з акцентом на санкції з боку ФФУ з приводу суддівства тих або інших арбітрів. В результаті ФК "Шахтар" приходить до такого висновку: "Складається враження, що офіційні особи Федерації футболу, гордо зберігаючи мовчання щодо суддівства матчу "Шахтар" - "Динамо", дають арбітрам зрозуміти, які наслідки мають суддівські помилки на користь "Динамо" і на користь "Шахтаря".

"Втім, з чого тут дивуватися, якщо головний футбольний начальник країни (президент ФФУ Г.СУРКІС - УНІАН) власноручно розписався в своїй нездатності контролювати ситуацію в українському футболі і відстоювати головну цінність спортивного життя fair play - чесну гру", - говориться в заяві.

Крім того, ФК "Шахтар" звинувачує ФФУ в "подвійних стандартах".

"Напередодні нового футбольного сезону ми маємо позбавити український футбол політики подвійних стандартів і провести національний чемпіонат так, щоб нам всім не було соромно ні один перед одним, ні перед своїми вболівальниками", - відзначає ФК "Шахтар".