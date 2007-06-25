Фінал Євро-2012 проходитиме на ”Олімпійському”

Фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року проходитиме в Києві на НСК “Олімпійський”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Володимира РИБАКА, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішній нараді щодо забезпечення комплексного вирішення питань, пов`язаних із підготовкою проведення Євро-2012 у Києві.

Заслухавши в ході наради думки зацікавлених сторін, В.РИБАК зазначив: “За основу ухвалено одне рішення: фінал Чемпіонату Європи 2012 року з футболу проходитиме на НСК “Олімпійський”. Ми не можемо поставити під сумнів цілого світу нашу можливість належним чином забезпечити проведення фінальної частини чемпіонату. Це наше обличчя, це імідж держави”.

В.РИБАК переконаний у необхідності невідкладно цивілізованим шляхом вирішити всі питання, пов`язані з будівництвом навколо стадіону «з урахуванням інтересів забудовника і шляхів компенсації його витрат на будівництво». “Саме про це я доповідатиму прем`єр-міністру й Президенту”, - зазначив В.РИБАК.

У нараді взяли участь міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ, президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА, представники дирекції НСК “Олімпійський” і ТОВ “Юджин” та ін.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ “Юджин” будує торгово-розважальний центр “Троїцький” на площі перед Національним спортивним комплексом «Олімпійський». Як раніше заявляв міністр у справах сім`ї, молоді та спорту В.КОРЖ, уряд мав намір просити мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО розглянути можливість виділення ТОВ «Юджин» альтернативної ділянки з урахуванням його комерційних інтересів.

Керівництво УЄФА висловило серйозну стурбованість підготовкою Києва до Євро-2012, зокрема, невизначеністю ситуації навколо НСК "Олімпійський". Реконструкція стадіону досі не почалася, що може істотно вплинути на оцінку підготовки України до Євро-2012. Проте головною проблемою УЄФА вважає будівництво на площі перед НСК "Олімпійський" торгово-розважального центру.

В свою чергу посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що для фінального матчу Україна може вибрати стадіон у будь-якому місті, а не тільки в Києві.