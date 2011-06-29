Збірна Блохіна опустилася у п'ятий десяток світового рейтингу
Між Нігерією й Сенегалом
Національна збірна України опустилась на сім сходинок у оновленому рейтингу національних збірних ФІФА. У рейтинг-листі за 29 червня команда Олега Блохіна посідає 42-у сходинку.
Сусідами "синьо-жовтих" є африканські збірні - Нігерія і Сенегал, за яким йде Гондурас. А на дві сходинки вище розмістилася збірна Білорусі. Вперше наші північні сусіди обійшли нас у рейтингу ФІФА.
Збірна Польщі, яка є співгосподарем Євро-2012, піднялася на 67-е місце.
Відбулися зміни і у топ-10 рейтингу. Німеччина і Англія потіснили на п'яте місце Бразилію. Аргентина опустилася на 10-те місце. Натомість Мексика з 28-ї сходинки піднялася на 9-ту. Випав з першої десятки Уругвай.
Нагадаємо, що у червні збірна України зіграла два товариських матчі. "Синьо-жовті" перемогли Узбекистан з рахунком 1:0 і поступилися Франції з рахунком 1:4.
Рейтинг-лист ФІФА станом на 29 червня
1 (1). Іспанія - 1871 балів (+14 балів)
2 (2). Нідерланди - 1661 (-41)
3 (4). Німеччина - 1417 (+4)
4 (6). Англія - 1146 (-17)
5 (3). Бразилія - 1130 (-295)
6 (9). Італія - 1059 (+40)
7 (8). Португалія - 1046 (-6)
8 (10). Хорватія - 1033 (+42)
9 (28). Мексика - 1007 (+205)
10 (5). Аргентина - 979 (-288)
11 (11). Норвегія - 972 (-15)
12 (12). Греція - 959 (-26)
13 (14). Японія - 925 (-36)
14 (21). Кот-д'Івуар - 922 (+55)
15 (19). Франція - 920 (+37)
16 (24). Чорногорія - 915 (+95)
17 (18). Росія - 914 (+18)
18 (7). Уругвай - 909 (-185)
19 (28). Швеція - 884 (+82)
20 (27). Данія - 857 (+49)
...40 (53). Білорусь - 636 (+79)
41(39). Нігерія - 635 (-2)
42 (35). УКРАЇНА - 620 (-58)
43 (40). Сенегал - 619 (+6)
44 (43). Гондурас - 613 (+10)
...67 (71). Польща - 474 (+25)