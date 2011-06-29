У Тернополі хочуть провести змагання з футболу серед уболівальників Євро-2012

Влада Тернополя хоче організувати і провести змагання серед уболівальників команд-учасниць чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід БИЦЮРА під час підбиття підсумків міського конкурсу на кращу бізнес-ідею «Тернопіль – Євро-2012».

Ідея провести змагання серед уболівальників, з якою виступив місцевий журналіст Денис ЛУЧКА, посіла друге місце на конкурсі, її автора відзначено грошовою премією.

«Організація такого змагання приверне увагу до Тернополя медійних структур, завдяки чому про наше місто дізнається ще більше людей. Окрім цього, такий чемпіонат забезпечить приплив туристів у місто, причому на весь період Євро-2012, адже матчі вболівальників можна проводити у ті ж дні, що й ігри національних команд», – зазначив Д.ЛУЧКА, представляючи свій проект.

Л.БИЦЮРА зауважив, що управлінню сім’ї, молоді та спорту мерії уже дано доручення розробити проект положення про проведення чемпіонату з футболу серед уболівальників.

«Загалом по кожному із представлених на конкурсі проектів профільні управління отримали доручення щодо втілення запропонованих ідей та їх доопрацювання у разі потреби», – повідомив Л.БИЦЮРА.

За його даними, загалом на конкурсі було представлено 8 проектів. Серед іншого, пропонується відкрити у місті до Євро-2012 базу для катання на гідроциклах на Тернопільському ставі, українського фаст-фуду «Мак Гануся» з англомовним персоналом та прилеглою фан-зоною, магазину сувенірної продукції на центральному стадіоні міста, створення клубу «Євро-2012», вдосконалення мережі банерної реклами та очищення фасадів міста від приватних оголошень.

Водночас на конкурсі переміг проект, який має за мету перетворити Тернопіль на столицю бджолярства в Україні. Проектом передбачено виробництво такої неординарної продукції як медовий квас, капсул з пилком, жувальних подушочок на основі продуктів бджолярства.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Тернопіль було включено в офіційний каталог УЄФА як місто, де зможе тренуватися одна з команд-учасниць Євро-2012.