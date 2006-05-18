Катеринчук вважає, що у Кіреєва немає ніяких шансів

Голова Центрального виконкому “Нашої України” Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що у Олександра КІРЕЄВА немає ніяких шансів залишитися на чолі Державної податкової адміністрації після формування нового уряду.

Про це він заявив сьогодні під час веб-конференції на “Оглядачі”.

“Ніяких”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК, відповідаючи на запитання щодо шансів О.КІРЕЄВА зберегти свою посаду.

Відповідаючи на запитання щодо причин своєї відставки з посади заступника голови ДПА, М.КАТЕРИНЧУК зазначив, “його “помаранчева” ідеологія наштовхнулася на чиновника старої формації”.

М.КАТЕРИНЧУК також підкреслив, що своєю відставкою він хотів подати сигнал суспільству про те, що реформи у податковій адміністрації йдуть не настільки швидко, як це було б потрібно нинішній Україні.

Як повідомляв УНІАН, М.КАТЕРИНЧУК був призначений першим заступником голови ДПА 16 березня 2005 року, а вже 23 серпня 2005 року – був звільнений згідно з поданою ним заявою.