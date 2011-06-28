У Сумах відбудеться Чемпіонат України з мотокросу

У Сумах 2-3 липня відбудеться Чемпіонат України з мотокросу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника начальника обласного управління з питань фізичної культури та спорту Олександра САЛАТЕНКА, змагання проходитимуть на мотоциклетній трасі «Чисті пруди» на Баранівці. В них очікується участь близько 150 спортсменів з усіх областей України та АР Крим.

Цьогорічний Чемпіонат поєднуватиме як дитячі, так і дорослі мотозаїзди. Гонщики змагатимуться за перемогу у п’ятьох класах: «клас 50» - діти до 9 років, «клас 65» - діти до 12 років, «клас 85» - діти до 15 років, «клас 125» - юнаки від 15 до 18 років та дорослі - «клас open».

«Сумщина має багаторічний досвід і добрі традиції мотокросу. Наші спортсмени – в числі найперших в Європі. Траса, на якій відбуватимуться змагання, є однією з найкращих в України, її загальна довжина складає 2200 метрів», - зазначив голова Федерації мотоциклетного спорту Сумської області Анатолій БОРТНЯК.