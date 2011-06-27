Перемогою збірної Франції над Нігерією з рахунком 1:0 почався Чемпіонат світу з футболу серед жінок, який проходить у Німеччині.

До основної стадії турніру пробилося 16 команд. Вони поділені на чотири групи:

А. Німеччина, Канада, Нігерія, Франція

B. Японія, Нова Зеландія, Мексика, Англія

C. США, КНДР, Колумбія, Швеція

D. Бразилія, Австралія, Норвегія, Екваторіальна Гвінея

Матчі пройдуть у 9 містах країни, фінал відбудеться 17 липня у Франкфурті.