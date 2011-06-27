Почався чемпіонат світу з футболу серед жінок
01:31, 27 червня 2011Спорт
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Лік голам відкрила збірна Франції
Перемогою збірної Франції над Нігерією з рахунком 1:0 почався Чемпіонат світу з футболу серед жінок, який проходить у Німеччині.
До основної стадії турніру пробилося 16 команд. Вони поділені на чотири групи:
А. Німеччина, Канада, Нігерія, Франція
B. Японія, Нова Зеландія, Мексика, Англія
C. США, КНДР, Колумбія, Швеція
D. Бразилія, Австралія, Норвегія, Екваторіальна Гвінея
Матчі пройдуть у 9 містах країни, фінал відбудеться 17 липня у Франкфурті.
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