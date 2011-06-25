Ахметов купив ще одного бразильця

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) уклав п`ятирічний контракт із бразильським гравцем Аланом ПАТРІКОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі клубу.

Вартість контракту 20-річного півзахисника становить 4 млн. євро.

Новачок «Шахтаря» - вихованець футбольного клубу «Сантос», у складі якого провів 39 матчів, забив 7 голів. А.ПАТРІК також є гравцем збірної Бразилії U-20. У його послужному списку також перемоги в Кубку Лібертадорес (2011 рік), чемпіонаті Південної Америки серед молодіжних збірних U-20 (2011 рік), чемпіонаті штату Сан-Паулу (2010 і 2011 рр.) і Кубку Бразилії (2010 рік).