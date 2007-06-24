”Севілья” здобула золото Королівського Кубка

У суботу в Іспанії відбувся завершальний матч сезону - в боротьбі за останній нерозіграний трофей зійшлися «Севілья» і «Гетафе». На домашній арені чинного чемпіона Іспанії – «Сантьяго Бернабеу» - клуби видали цікавий матч, який, на жаль, був затьмарений величезною кількістю фолів і букетом жовтих карток.

«Севілья», яка виходила на фінал в ролі фаворита, почала матч досить активно і вже на 11-ій хвилині досягла успіху - провалом в обороні суперника скористався кращий бомбардир клубу малійський форвард Фредерік Кануте. «Гетафе» відповідав суперникові нечастими контратаками, в одній з яких, правда, цілком міг розраховувати на пенальті, але арбітр матчу Родрігес Сантьяго порушення правил не вгледів і дозволив «Севільї» продовжити матч, уникнувши покарання.

Багато в чому те, що арбітр матчу не був занадто суворим до команд у першій половині гри (захисники «Гетафе» часто зупиняли суперників всіма можливими способами, залишаючись безкарними) привело до нервової кінцівки матчу. На 90-ій хвилині гри, автор єдиного м`яча Фредерік Кануте, намагаючись піти в прорив, був збитий захисником «Гетафе» і опинився на газоні. Піднімаючись, малієць випадково зачепив суперника, який вмить звалився на газон, ніби його підкосили. На полі організовується невелика бійка - футболісти спершу, йдуть один на одного, а потім, об`єднавши зусилля, вимагають пояснень від головного арбітра і той не придумує нічого кращого, ніж видалити Кануте з поля. Одержавши перевагу, «Гетафе» намагається зрівняти рахунок, але всі атаки підопічних Бернда Шустера розбиваються об злагоджену оборону суперника.

Таким чином, «Севілья» вперше з 1948 року добилася успіху в Королівському Кубку (всього в активі клубу 4-і перемоги в Кубку - 1935, 1939, 1948 і 2007), підвівши межу прекрасному сезону (перемоги в Суперкубку Європи, Кубку УЄФА, бронза Прімери і Королівський Кубок).

Копа дель Рей. Королівський Кубок

Фінал

Севілья - Гетафе - 1:0 (1:0)

Гол: Кануте, 11

Севілья: Палоп, Даніель Алвес, Х.Наварро, Ескюде, Драгутінович, Хесус Навас, Поульсен, Ренато (Солер Марті, 81), Пуерта (Дуда, 75), Кануте, Луїс Фабіано (Кержаков, 49)

Гетафе: Луїс Гарсія, К.Контра (Пачон, 85), Беленгер, Мартін Пулідо, Х.Паредес, Котельйо, Селестіні, Каскеро, Начо ( Вівар Дорадо, 70), Дель Морал, Гуїза

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