Суркіс заявив, що Ярмоленко і Єрьоменко не продаються

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс знову заявив, що Андрій Ярмоленко і Роман Єрьоменко не продаються.

"Ми не отримували пропозицій по цих гравцях. А якщо навіть і отримаємо, розглядати не станемо. Ярмоленко і Єрьоменко - це провідні футболісти клубу. Справа тут не в грошах. Великі гроші нам запропонують чи ні - відповідь одна : Ярмоленко і Єрьоменко не продаються, - цитує Ігоря Суркіса "Чемпіон".