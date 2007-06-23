Тьєррі Анрі підписав контракт з Барселоною

Форвард лондонського "Арсеналу" і збірної Франції Тьєррі Анрі підписав чотирирічний контракт з "Барселоною". Трансфер одного з кращих нападаючих світового футболу коштуватиме каталонському клубові 32 мільйони доларів. Офіційно про угоду має бути оголошено сьогодні, повідомляє Associated Press.

"Барселона" хотіла придбати Анрі ще в міжсезоння-2006, але тоді французький футболіст після тривалих переговорів відмовився залишати "Арсенал". Значну частину минулого сезону він пропустив через різні пошкодження. Інформацію про перехід футболіста до "Барселони" 22 червня поширили радіостанція Cadena Ser і видання El Pais.

Тьєррі Анрі перейшов до лондонського "Арсеналу" ще 1999 року і нині є кращим бомбардиром клубу за всю його історію. У 364 матчах він забив 226 голів. За роки, проведені в "Арсеналі", форвард двічі ставав чемпіоном Англії і тричі здобував Кубок країни.

Із збірною Франції Анрі 1998 року став чемпіоном світу, а 2000-го переміг на чемпіонаті Європи. На ЧС-2006 у Німеччині нападаючий був одним з лідерів своєї національної команди, що програла у фіналі італійцям в серії післяматчевих пенальті.

Лента.ру