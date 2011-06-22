Новачок «Динамо» дістав травму на тренуванні

Нігерійський форвард донецького "Металурга" Фанендо Аді, який перебуває на перегляді в київському "Динамо", отримав травму на навчально-тренувальному зборі в Австрії. Про це повідомляє прес-служба динамівців.

На одному з тренувань футболіст невдало вдарив по м'ячу, отримавши мікротравму передньої поверхні стегна, що підтвердило медичне обстеження.

Керманич "Динамо" Юрій Сьомін повідомив, що Аді приїхав на збір не в найкращих фізичних кондиціях.

"Йому ще потрібен був час. Тепер Фанендо поїде до Києва, де буде проходити курс лікування", - сказав Сьомін.

Нагадаємо, що 21 червня "Динамо" зіграло перший контрольний матч. Кияни обіграли віце-чемпіона Словаччини "Сеніцу" з рахунком 2:1.

ТСН