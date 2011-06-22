Новачок «Динамо» дістав травму на тренуванні
09:58, 22 червня 2011Спорт
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Приїхав на збір не в найкращих кондиціях
Нігерійський форвард донецького "Металурга" Фанендо Аді, який перебуває на перегляді в київському "Динамо", отримав травму на навчально-тренувальному зборі в Австрії. Про це повідомляє прес-служба динамівців.
На одному з тренувань футболіст невдало вдарив по м'ячу, отримавши мікротравму передньої поверхні стегна, що підтвердило медичне обстеження.
Керманич "Динамо" Юрій Сьомін повідомив, що Аді приїхав на збір не в найкращих фізичних кондиціях.
"Йому ще потрібен був час. Тепер Фанендо поїде до Києва, де буде проходити курс лікування", - сказав Сьомін.
Нагадаємо, що 21 червня "Динамо" зіграло перший контрольний матч. Кияни обіграли віце-чемпіона Словаччини "Сеніцу" з рахунком 2:1.
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