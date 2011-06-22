Динамо поповниться молодим нігерійським півзахисником

Як стало відомо Sport.ua, 20-річний півзахисник французького «Монако» Лукман Аруна вчора прилетів до Києва для підписання контракту з «Динамо». Деталі трансферу поки невідомі, але можна не сумніватися, що угода буде укладена.

Як повідомлялося раніше, за молодого нігерійця «Монако» вимагали близько 2 мільйонів євро. Нагадаємо, що за підсумками останнього чемпіонату Франції клуб вилетів з вищого дивізіону.

З 2009 року Нігерія провела 36 матчів у складі «Монако» і забила три м`ячі.

У недавньому інтерв`ю Аруна зізнався, що волів би грати в англійській Прем`єр-лізі, але й «Динамо», на його думку, «велике європейське ім`я».