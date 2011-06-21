Українка у Швейцарії випередила 14 тисяч суперниць
13:09, 21 червня 2011Спорт
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Погорєлова виграла 25-ий Жіночий забіг
Українка Вікторія ПОГОРЄЛЬСЬКА отримала перемогу у 25-у Жіночому забігу, який відбувся 19 червня в місті Берн (Швейцарія).
Як повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, в жіночому забігу взяли участь понад 14 тисяч спортсменок з різних країн світу.
О.ДИКУСАРОВ зазначив, що В.ПОГОРЄЛЬСЬКА стала першою українкою, яка виграла швейцарський жіночий забіг.
«Зазначена перемога сприяла створенню позитивного іміджу України на міжнародній арені, розширенню присутності нашої країни в європейському інформаційному просторі», - сказав він.
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