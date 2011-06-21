Українка у Швейцарії випередила 14 тисяч суперниць

Українка Вікторія ПОГОРЄЛЬСЬКА отримала перемогу у 25-у Жіночому забігу, який відбувся 19 червня в місті Берн (Швейцарія).

Як повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, в жіночому забігу взяли участь понад 14 тисяч спортсменок з різних країн світу.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що В.ПОГОРЄЛЬСЬКА стала першою українкою, яка виграла швейцарський жіночий забіг.

«Зазначена перемога сприяла створенню позитивного іміджу України на міжнародній арені, розширенню присутності нашої країни в європейському інформаційному просторі», - сказав він.