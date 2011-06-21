Шева підписав новий контракт із «Динамо»
08:51, 21 червня 2011Спорт
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Після повернення нападник забив 24 м'ячі
Легендарний український футболіст Андрій Шевченко підписав з київським "Динамо" нову однорічну угоду, відповідно до якої він буде грати за "біло-синіх" до червня 2012 року. Про це повідомив президент "Динамо" Ігор Суркіс.
Нагадаємо, що Шева повернувся у "Динамо" у серпні 2009 року, підписавши контракт на два роки. Після свого повернення до Києва зірковий нападник зіграв 61 матч, у яких забив 24 м'ячі.
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