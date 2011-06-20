Українка взяла Великий приз на міжнародних кінних змаганнях

У Жашкові Черкаської області 17-19 червня в кінноспортивному клубі Paradeallure відбулися міжнародні змагання з виїждження Kyiv Dressage Tour.

Про це УНІАН повідомили організатори турніру, відзначивши що це традиційний турнір, який проводиться вже шостий рік поспіль за ініціативою Добродійного фонду імені Олександра Ковшова, засновника української вищої школи верхової їзди.

У нинішньому турнірі Kyiv Dressage Tour взяли участь майстри виїждження з трьох країн - України, Росії й Білорусі. «Під пильним поглядом суддів Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) спортсмени виступали в змаганнях, до програми яких було включено їзди для молодих коней, їзди для юнаків, Великі та Малі їзди», - говориться в повідомленні.

Цього року формат турніру було розширено за рахунок тестів для юнаків і юніорів. Це дає можливість молодим і талановитим спортсменам набути досвід змагання, проявити себе і почати успішну кар'єру, наголосили організатори турніру. При цьому вони зазначили, що для майстрів Kyiv Dressage Tour представляє особливу важливість тому, що виступ в цьому турнірі дозволяє виконати кваліфікаційні вимоги для участі в чемпіонатах Європи, світу і Олімпійських іграх.

Зокрема, говориться в повідомленні, на важливості досвіду таких змагань для молодих спортсменів наголосила почесний гість турніру – легендарна голландська вершниця Анкі Ван ГРЮНСВЕН, яка зараз тренує кількох спортсменів компанії ВІАН-груп. Краща з її учениць – Інна ЛОГУТЕНКОВА, яка виступала на конях ВІАН Сандро і Дон Грегоріус, успішно проявила себе на турнірі в Жашкові, вигравши в Малому призі і в Середньому призі. Після Kyiv Dressage Tour І.ЛОГУТЕНКОВА їде до Голландії, щоб під безпосереднім керівництвом Анкі Ван ГРЮНСВЕН готуватися до нових міжнародних стартів - Олімпіади 2012 року в Лондоні.

Успішно виступили на Kyiv Dressage Tour й інші українські вершники. Так, Світлана КИСЕЛЬОВА на Парижі виграла у Великому призі і спеціальному Великому призі; третьою в цих видах програми стала Поліна РЕЙВЕС на Шарлоті. У КЮР Великого призу (виступи під музику) П.РЕЙВЕС посіла друге місце, пропустивши вперед лише досвідчену росіянку Олену ЖАЙВОРОНСЬКУ на Уайлд Роуз. А третім тут став Олександр КОВШОВ-молодший на Мехолі, внук великого вершника, чиє ім'я носить Добродійний фонд - організатор турніру, зазначається в повідомленні.

Генеральними партнерами турніру виступили Консорціум «Індустріальна група», ВАТ «Златобанк», генеральними спонсорами – компанії «Корлеа Інвест АГ» і «Смарт-Холдинг», спонсорами – компанія «Скандинавія», страхова компанія «Провіта», Інститут проблем екології і енергозбереження і компанія ВІАН-Груп.