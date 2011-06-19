У Чемпіонаті Європи з водо-моторного спорту, який відбудеться на Тернопільському озері 26-28 серпня, візьмуть участь 50 команд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Тернополі повідомив президент Національної федерації водно-моторного спорту України Віктор ШЕМЧУК.

За його даними, до участі у змаганнях уже зголосилися команди із 17-ти країн, зокрема, з України, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Угорщини, Росії, Фінляндії, Великої Британії, Італії, Болгарії, Австрії.

«У Тернополі пройдуть два повноцінних чемпіонати. Один – молодіжний, учасниками якого будуть спортсмени до 18 років. В іншому змагатимуться дорослі професійні екстремали. Завітає до Тернополя і єдина дівчина-спортсмен Анастасія ЛИСЕНКО, яка перемогла минулого року на чемпіонаті світу», – сказав В.ШЕМЧУК.

Він запевнив, що жодної екологічної шкоди озеру човни не завдадуть, оскільки усі вони мають абсорбуючі ковдри, а технічні служби – абсорбуючі речовини на випадок проливання масла на водне плесо.

Як повідомив міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, усі готелі міста з 26 до 28 серпня уже заброньовані.

«Слава про Тернопіль як місце проведення чемпіонату міжнародного рівня з водно-моторного спорту звучала у далекому 87-му. У цьому році ми відновлюємо її та забезпечимо проведення подібних чемпіонатів у Тернополі щорічно», – зазначив С.НАДАЛ.

Він додав, що з міського бюджету на проведення чемпіонату не виділено жодної копійки. Міська влада забезпечує лише розселення суддівського корпусу та загальну організацію змагань.