Збірна України з футболу U16 перемогла на турнірі Баннікова

20:27, 19 червня 2011
Спорт
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Перемогли в усіх матчах

У неділю в Києві юнацька збірна України (футболісти 1995 року народження) посіла перше місце на X Міжнародному турнірі пам’яті Віктора Баннікова, перемігши у фіналі російських однолітків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, головний приз Меморіалу востаннє залишався на берегах Дніпра у 2006-му.

«Тому, звісно, цьогорічний успіх підопічних Олександра ПЕТРАКОВА є дуже вагомим. Тим більше, що під час турніру синьо-жовті дійсно виглядали краще за інших учасників, перемігши в усіх чотирьох зустрічах і забивши в них 17 м’ячів», - зазначили у ФФУ.

«На вирішальну гру з росіянами український тренер виставив бойовий склад, який зробив погоду в двох стартових турах, почергово завдавши поразок чехам (4:0) і білорусам (4:3). У заключній дуелі групового раунду, яка вже не мала турнірного значення, основні виконавці здебільшого відпочивали, проте це не завадило господарям легко розібратися з білорусами (6:0)», - повідомили в прес-службі.

Як зазначається у повідомленні, українська команда вже звично розпочала матч без розвідки і відразу досягла свого, коли форвард донецького «Шахтаря» Дмитро БІЛОНОГ завершив чудову комбінацію ударом з близької відстані. Розвинути успіх по гарячих слідах не вдалося: росіяни діяли чітко біля свого карного майданчика і відповідали непоганими контрвипадами.

«Наша збірна найчастіше намагалася застати зненацька суперника швидкими комбінаціями, несподіваними переводами м’яча з флангу на фланг, тоді як футболісти Михайла СОЛОВЙОВА робили ставку на індивідуальні якості своїх нападників і дальні постріли», - йдеться у повідомленні.

«Подвоїли рахунок українці перед перервою, забивши такий важливий «гол у роздягальню».

У середині другої половини форвард київського «Динамо» оформив дубль, першим встигнувши на добивання після дальнього удару капітану нашої команди Романа ЛАЗАРОВИЧА. 3:0 − гра була зроблена», - повідомили в ФФУ.

На урочистій церемонії закриття турніру учасників привітали дружина В.Баннікова − Людмила Миколаївна та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, який, зокрема, побажав юним футболістам і надалі підвищувати майстерність, поповнюючи лави молодіжних та національних збірних своїх країн.

Приз найкращому воротареві Меморіалу отримав українець Богдан САРНАВСЬКИЙ, найкращим оборонцем визнано серба Николу ШАКИЧА, найкращим півзахисником − турка Тайвана АНТАЛЬЯЛІ, найкращим нападаючим − росіянина Дениса ДАВИДОВА.

Варто нагадати, що останньою української командою, яка перемагала на Міжнародному турнірі імені В.Баннікова, була збірна 1990 року народження.

 

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