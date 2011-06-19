Голова Газпрому: не треба плутати стадіон з полігоном

Офіційний сайт футбольного клубу "Зеніт" звернувся до голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера з проханням прокоментувати інцидент, що стався в Нижньому Новгороді, коли місцевий омонівець ударив електрошокером нападаючого пітерської команди Данко Лазовича, коли той збирався кинути футболку уболівальникам "Зеніта" на гостьовому секторі.

Голова російського газового холдингу заявив буквально таке: "Не треба плутати стадіон з полігоном".

За словами Д.Лазовича, кращого бомбардира нинішнього чемпіонату Росії, він "зазнав дивного відчуття". "Дивно, що таке в принципі може відбуватися на спортивних змаганнях, але тут, в Росії, мабуть, можливо абсолютно все", - додав він.

"Газпром" є спонсором "Зеніту", нагадує РосБізнесКонсалтинг.