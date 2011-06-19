Чемпіон світу з боїв без правил загинув у перестрілці на пляжі
17:16, 19 червня 2011Спорт
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Повідомлення з Баку
На бакинському пляжі "Тропіканка" в ніч на суботу сталася перестрілка, в результаті якої був поранений житель Геранбойського району Азербайджану Міреміль Ібрагимли, згодом він помер у лікарні, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на оперативне зведення бакинської поліції.
Місцеві ЗМІ повідомили, що убитий був чемпіоном Азербайджану по ушу-санда 2008 року у ваговій категорії до 85 кілограмів, а близько 20 днів тому здобув звання чемпіона світу з боїв без правил.
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