Закінчується чемпіонат України з бейсболу U12

У Черкасах з 17 по 19 червня проходить Чемпіонат України з бейсболу серед команд Little League (діти 10-12 років).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, другий рік поспіль до Черкас завітали найсильніші юні бейсболісти країни. Торік на домашньому чемпіонаті черкасці стали другими.

Крім того, на змагання приїде родина з США, яка 17 років тому всиновили хлопчика з черкаського будинку дитини. Цього року хлопець закінчує школу і дуже хотів побачити свою батьківщину. Він дуже добре грає у бейсбол. Дізнавшись, що у Черкасах є бейсбольна команда і проходитиме чемпіонат, він вирішив приїхати до Черкас. Американська родина подарувала нову форму для черкаської команди.