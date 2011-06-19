Закінчується чемпіонат України з бейсболу U12

13:42, 19 червня 2011
Спорт
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Повідомлення з Черкас

У Черкасах з 17 по 19 червня проходить Чемпіонат України з бейсболу серед команд Little League (діти 10-12 років).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, другий рік поспіль до Черкас завітали найсильніші юні бейсболісти країни. Торік на домашньому чемпіонаті черкасці стали другими.

Крім того, на змагання приїде родина з США, яка 17 років тому всиновили хлопчика з черкаського будинку дитини. Цього року хлопець закінчує школу і дуже хотів побачити свою батьківщину. Він дуже добре грає у бейсбол. Дізнавшись, що у Черкасах є бейсбольна команда і проходитиме чемпіонат, він вирішив приїхати до Черкас. Американська родина подарувала нову форму для черкаської команди.

 

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