«Динамо» представить нову емблему

ФК "Динамо" збирається представити громадськості нову емблему клубу. Урочистий захід, запланований на 3 липня, відбудеться на базі "Динамо" в Конча-Заспі після повернення команди зі збору в Австрії.

А вже 5 липня на матч Суперкубка України проти "Шахтаря" динамівці вийдуть на полі у футболках з новою емблемою.

За ініціативою головного тренера біло-блакитних Юрія Сьоміна, церемонію зможуть відвідати всі охочі, оскільки 3 липня "Динамо" також проведе для своїх уболівальників відкрите тренування.

Раніше повідомлялося, що нова емблема враховуватиме історію "Динамо" і відповідатиме традиціям команди.

Чемпионат.ру