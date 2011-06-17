Календар Чемпіонату України з футболу

До початку - три тижні

Учора в Києві відбулося жеребкування Чемпіонату України з футболу (Українська прем`єр ліга, УПЛ) сезону 2011/2012. 1 тур, 9 липня (зазначені базові дні) Кривбас - Волинь Дніпро - Арсенал Іллічівець - Карпати Чорноморець - Металург Шахтар - Оболонь Ворскла - ПФК Олександрія Динамо - Металіст Зоря - Таврія 2 тур. 16 липня Дніпро - Кривбас Іллічівець - Арсенал Карпати - Чорноморець Шахтар - Металург Оболонь - Ворскла ПФК Олександрія - Динамо Металіст - Зоря Таврія - Волинь 3 тур. 23 липня Іллічівець - Кривбас Волинь - Дніпро Чорноморець - Арсенал Шахтар - Карпати Ворскла - Металург Динамо - Оболонь Зоря - ПФК Олександрія Таврія - Металіст 4 тур. 30 липня Кривбас - Чорноморець Дніпро - Іллічівець Арсенал - Шахтар Карпати - Ворскла Металург - Динамо Оболонь - Зоря ПФК Олександрія - Таврія Волинь - Металіст 5 тур. 6 серпня Шахтар - Кривбас Чорноморець - Дніпро Іллічівець - Волинь Ворскла - Арсенал Динамо - Карпати Зоря - Металург Таврія - Оболонь Металіст - ПФК Олександрія 6 тур. 13 серпня Кривбас - Ворскла Дніпро - Шахтар Іллічівець - Чорноморець Арсенал - Динамо Карпати - Зоря Металург - Таврія Оболонь - Металіст Волинь - ПФК Олександрія 7 тур. 20 серпня Динамо - Кривбас Ворскла - Дніпро Шахтар - Іллічівець Чорноморець - Волинь Зоря - Арсенал Таврія - Карпати Металіст - Металург ПФК Олександрія - Оболонь 8 тур. 27 серпня Кривбас - Зоря Дніпро - Динамо Іллічівець - Ворскла Чорноморець - Шахтар Арсенал - Таврія Карпати - Металіст Металург - ПФК Олександрія Волинь - Оболонь 9 тур. 10 вересня Таврія - Кривбас Зоря - Дніпро Іллічівець - Динамо Ворскла - Чорноморець Металіст - Арсенал ПФК Олександрія - Карпати Оболонь - Металург Шахтар - Волинь 10 тур. 17 вересня Кривбас - Металіст Дніпро - Таврія Іллічівець - Зоря Динамо - Чорноморець Шахтар - Ворскла Волинь - Металург Арсенал - ПФК Олександрія Карпати - Оболонь 11 тур. 24 вересня ПФК Олександрія - Кривбас Металіст - Дніпро Таврія - Іллічівець Зоря - Чорноморець Динамо - Шахтар Ворскла - Волинь Оболонь - Арсенал Металург - Карпати 12 тур. 1 жовтня Кривбас - Оболонь Дніпро - ПФК Олександрія Іллічівець - Металіст Чорноморець - Таврія Шахтар - Зоря Ворскла - Динамо Арсенал - Металург Волинь - Карпати 13 тур. 15 жовтня Металург - Кривбас Оболонь - Дніпро ПФК Олександрія - Іллічівець Металіст - Чорноморець Таврія - Шахтар Ворскла - Зоря Динамо - Волинь Карпати - Арсенал 14 тур. 22 жовтня Кривбас - Карпати Дніпро - Металург Іллічівець - Оболонь Чорноморець - ПФК Олександрія Шахтар - Металіст Ворскла - Таврія Динамо - Зоря Волинь - Арсенал 15 тур. 29 жовтня Арсенал - Кривбас Карпати - Дніпро Металург - Іллічівець Оболонь - Чорноморець ПФК Олександрія - Шахтар Металіст - Ворскла Таврія - Динамо Зоря - Волинь *** Шахтар і Динамо зустрінуться в 11-му турі (24 вересня, Київ) Динамо і Металіст грають у першому ж турі (Київ). Шахтар і Металіст - в 14-му турі (22 жовтня, Донецьк) У Дніпра матчі проти "трійки" - 13 серпня (Шахтар, удома), 27 серпня (Динамо, удома), 24 вересня (Металіст, на виїзді).

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