Календар Чемпіонату України з футболу

08:01, 17 червня 2011
Спорт
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До початку - три тижні 

Учора в Києві відбулося жеребкування Чемпіонату України з футболу (Українська прем`єр ліга, УПЛ) сезону 2011/2012.

1 тур, 9 липня (зазначені базові дні)

Кривбас - Волинь

Дніпро - Арсенал

Іллічівець - Карпати

Чорноморець - Металург

Шахтар - Оболонь

Ворскла - ПФК Олександрія

Динамо - Металіст

Зоря - Таврія

2 тур. 16 липня

Дніпро - Кривбас

Іллічівець - Арсенал

Карпати - Чорноморець

Шахтар - Металург

Оболонь - Ворскла

ПФК Олександрія - Динамо

Металіст - Зоря

Таврія - Волинь

3 тур. 23 липня

Іллічівець - Кривбас

Волинь - Дніпро

Чорноморець - Арсенал

Шахтар - Карпати

Ворскла - Металург

Динамо - Оболонь

Зоря - ПФК Олександрія

Таврія - Металіст

4 тур. 30 липня

Кривбас - Чорноморець

Дніпро - Іллічівець

Арсенал - Шахтар

Карпати - Ворскла

Металург - Динамо

Оболонь - Зоря

ПФК Олександрія - Таврія

Волинь - Металіст

5 тур. 6 серпня

Шахтар - Кривбас

Чорноморець - Дніпро

Іллічівець - Волинь

Ворскла - Арсенал

Динамо - Карпати

Зоря - Металург

Таврія - Оболонь

Металіст - ПФК Олександрія

6 тур. 13 серпня

Кривбас - Ворскла

Дніпро - Шахтар

Іллічівець - Чорноморець

Арсенал - Динамо

Карпати - Зоря

Металург - Таврія

Оболонь - Металіст

Волинь - ПФК Олександрія

7 тур. 20 серпня

Динамо - Кривбас

Ворскла - Дніпро

Шахтар - Іллічівець

Чорноморець - Волинь

Зоря - Арсенал

Таврія - Карпати

Металіст - Металург

ПФК Олександрія - Оболонь

8 тур. 27 серпня

Кривбас - Зоря

Дніпро - Динамо

Іллічівець - Ворскла

Чорноморець - Шахтар

Арсенал - Таврія

Карпати - Металіст

Металург - ПФК Олександрія

Волинь - Оболонь

9 тур. 10 вересня

Таврія - Кривбас

Зоря - Дніпро

Іллічівець - Динамо

Ворскла - Чорноморець

Металіст - Арсенал

ПФК Олександрія - Карпати

Оболонь - Металург

Шахтар - Волинь

10 тур. 17 вересня

Кривбас - Металіст

Дніпро - Таврія

Іллічівець - Зоря

Динамо - Чорноморець

Шахтар - Ворскла

Волинь - Металург

Арсенал - ПФК Олександрія

Карпати - Оболонь

11 тур. 24 вересня

ПФК Олександрія - Кривбас

Металіст - Дніпро

Таврія - Іллічівець

Зоря - Чорноморець

Динамо - Шахтар

Ворскла - Волинь

Оболонь - Арсенал

Металург - Карпати

12 тур. 1 жовтня

Кривбас - Оболонь

Дніпро - ПФК Олександрія

Іллічівець - Металіст

Чорноморець - Таврія

Шахтар - Зоря

Ворскла - Динамо

Арсенал - Металург

Волинь - Карпати

13 тур. 15 жовтня

Металург - Кривбас

Оболонь - Дніпро

ПФК Олександрія - Іллічівець

Металіст - Чорноморець

Таврія - Шахтар

Ворскла - Зоря

Динамо - Волинь

Карпати - Арсенал

14 тур. 22 жовтня

Кривбас - Карпати

Дніпро - Металург

Іллічівець - Оболонь

Чорноморець - ПФК Олександрія

Шахтар - Металіст

Ворскла - Таврія

Динамо - Зоря

Волинь - Арсенал

15 тур. 29 жовтня

Арсенал - Кривбас

Карпати - Дніпро

Металург - Іллічівець

Оболонь - Чорноморець

ПФК Олександрія - Шахтар

Металіст - Ворскла

Таврія - Динамо

Зоря - Волинь

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Шахтар і Динамо зустрінуться в 11-му турі (24 вересня, Київ)

Динамо і Металіст грають у першому ж турі (Київ).

Шахтар і Металіст - в 14-му турі (22 жовтня, Донецьк)

У Дніпра матчі проти "трійки" - 13 серпня (Шахтар, удома), 27 серпня (Динамо, удома), 24 вересня (Металіст, на виїзді).

 

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