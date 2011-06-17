Календар Чемпіонату України з футболу
До початку - три тижні
Учора в Києві відбулося жеребкування Чемпіонату України з футболу (Українська прем`єр ліга, УПЛ) сезону 2011/2012.
1 тур, 9 липня (зазначені базові дні)
Кривбас - Волинь
Дніпро - Арсенал
Іллічівець - Карпати
Чорноморець - Металург
Шахтар - Оболонь
Ворскла - ПФК Олександрія
Динамо - Металіст
Зоря - Таврія
2 тур. 16 липня Дніпро - Кривбас
Іллічівець - Арсенал
Карпати - Чорноморець
Шахтар - Металург
Оболонь - Ворскла
ПФК Олександрія - Динамо
Металіст - Зоря
Таврія - Волинь
3 тур. 23 липня Іллічівець - Кривбас
Волинь - Дніпро
Чорноморець - Арсенал
Шахтар - Карпати
Ворскла - Металург
Динамо - Оболонь
Зоря - ПФК Олександрія
Таврія - Металіст
4 тур. 30 липня Кривбас - Чорноморець
Дніпро - Іллічівець
Арсенал - Шахтар
Карпати - Ворскла
Металург - Динамо
Оболонь - Зоря
ПФК Олександрія - Таврія
Волинь - Металіст
5 тур. 6 серпня Шахтар - Кривбас
Чорноморець - Дніпро
Іллічівець - Волинь
Ворскла - Арсенал
Динамо - Карпати
Зоря - Металург
Таврія - Оболонь
Металіст - ПФК Олександрія
6 тур. 13 серпня Кривбас - Ворскла
Дніпро - Шахтар
Іллічівець - Чорноморець
Арсенал - Динамо
Карпати - Зоря
Металург - Таврія
Оболонь - Металіст
Волинь - ПФК Олександрія
7 тур. 20 серпня Динамо - Кривбас
Ворскла - Дніпро
Шахтар - Іллічівець
Чорноморець - Волинь
Зоря - Арсенал
Таврія - Карпати
Металіст - Металург
ПФК Олександрія - Оболонь
8 тур. 27 серпня Кривбас - Зоря
Дніпро - Динамо
Іллічівець - Ворскла
Чорноморець - Шахтар
Арсенал - Таврія
Карпати - Металіст
Металург - ПФК Олександрія
Волинь - Оболонь
9 тур. 10 вересня Таврія - Кривбас
Зоря - Дніпро
Іллічівець - Динамо
Ворскла - Чорноморець
Металіст - Арсенал
ПФК Олександрія - Карпати
Оболонь - Металург
Шахтар - Волинь
10 тур. 17 вересня Кривбас - Металіст
Дніпро - Таврія
Іллічівець - Зоря
Динамо - Чорноморець
Шахтар - Ворскла
Волинь - Металург
Арсенал - ПФК Олександрія
Карпати - Оболонь
11 тур. 24 вересня ПФК Олександрія - Кривбас
Металіст - Дніпро
Таврія - Іллічівець
Зоря - Чорноморець
Динамо - Шахтар
Ворскла - Волинь
Оболонь - Арсенал
Металург - Карпати
12 тур. 1 жовтня
Кривбас - Оболонь
Дніпро - ПФК Олександрія
Іллічівець - Металіст
Чорноморець - Таврія
Шахтар - Зоря
Ворскла - Динамо
Арсенал - Металург
Волинь - Карпати
13 тур. 15 жовтня Металург - Кривбас
Оболонь - Дніпро
ПФК Олександрія - Іллічівець
Металіст - Чорноморець
Таврія - Шахтар
Ворскла - Зоря
Динамо - Волинь
Карпати - Арсенал
14 тур. 22 жовтня Кривбас - Карпати
Дніпро - Металург
Іллічівець - Оболонь
Чорноморець - ПФК Олександрія
Шахтар - Металіст
Ворскла - Таврія
Динамо - Зоря
Волинь - Арсенал
15 тур. 29 жовтня Арсенал - Кривбас
Карпати - Дніпро
Металург - Іллічівець
Оболонь - Чорноморець
ПФК Олександрія - Шахтар
Металіст - Ворскла
Таврія - Динамо
Зоря - Волинь
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Шахтар і Динамо зустрінуться в 11-му турі (24 вересня, Київ)
Динамо і Металіст грають у першому ж турі (Київ).
Шахтар і Металіст - в 14-му турі (22 жовтня, Донецьк)
У Дніпра матчі проти "трійки" - 13 серпня (Шахтар, удома), 27 серпня (Динамо, удома), 24 вересня (Металіст, на виїзді).