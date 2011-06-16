Луческу порадив своїм гравцям басейн, сауну і правильне харчування

Донецький "Шахтар" провів своє перше тренування на зборі в австрійському Гоїнгу. Вперше у формі з емблемою донецької команди на газон вийшли новачки: Дентіньйо і Олександр Рибка.

"Ми починаємо працювати. І часу в нас мало. Куди менше, ніж треба було б мати для підготовки до чемпіонату. Тому я прошу всіх дуже уважно поставитися до того, що ми будемо робити", - зазначив Мірча Луческу.

До прибуття в Австрію основних сил "Шахтаря" гравці виключно тренуватимуться, а вже потім розпочнуться спаринги.

Містер попросив своїх підопічних бути дуже пильними до свого здоров'я та уважно прислухатися до свого організму. Він наголосив, що збори зовсім не той випадок, коли треба показувати, як футболіст може грати через не можу, а вибути з ладу на 1-2 місяці – це небажаний результат.

"Відновлення – це такий же важливий момент підготовки, як і навантаження. Тому обов'язково звертайте увагу на басейн, сауну і, зрозуміло, правильне харчування", - порадив тренер.

З'ясувалося, що наставник гірників намагається домовитися про 2-3 товариські зустрічі з командами, чий потенціал співзвучний напруженням боротьби в Лізі чемпіонів. Швидше за все, в липні відбудеться гра в Стамбулі з Фенербахче, вивчаються й інші цікаві варіанти.

Попередній розклад Шахтаря на зборі в Австрії.

23 червня спільне тренування з бухарестським "Рапідом"

25 червня товариський матч із австрійським клубом "Ваккер"

26 і 29 зустріч з віденською "Аустрією" і "Маккабі" з Хайфи відповідно. Це ігри в рамках Зальцбургленд Кубка.

Це не остаточний розклад, може бути, що в розкладі збору "гірників" з'являться ще спаринги.

Нагадаємо, 5 липня "Шахтар" зіграє матч за Суперкубок України з київським "Динамо". Поєдинок відбудеться у Полтаві. Початок гри - о 21:00.

ТСН