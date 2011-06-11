Тернопільський біатлон має послужити Україні
Голова облради пропонує
Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА закликав Державну службу молоді та спорту України включити спортивні об’єкти області до переліку баз, які будуть задіяні для підготовки олімпійців у 2014-2022 роках.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної ради, про це йдеться у листі О.КАЙДИ до голови Державної служби молоді та спорту Равіля САФІУЛЛІНА.
Передувала цьому зверненні зустріч, під час якої О.КАЙДА розповів Р.САФІУЛЛІНУ про центр підготовки біатлоністів – навчально-спортивну базу олімпійської підготовки з біатлону у селі Підгороднє Тернопільського району.
«Для створення тут сучасної спортивної бази з біатлонним стадіоном відповідно до міжнародних стандартів для підготовки резервістів та учасників збірної України розроблений інвестиційний проект. Також розроблено інвестиційний проект для розвитку навчально-спортивної бази олімпійської підготовки «Кременець» із санного спорту», – зазначив О.КАЙДА.
На його думку, реалізація цих проектів сприяла б створенню передумов національній збірній України з біатлону та санного спорту для успішного виступу на ХХІІ зимових Олімпійських іграх 2014 року, а також – затвердження кандидатури України на проведення зимових Олімпійських ігор у 2022 році.
Також голова облради обговорив можливість реконструкції та приведення до сучасних стандартів олімпійської бази у Підгородньому з першим віце-президентом Національного олімпійського комітету України, президентом Федерації біатлону України Володимиром БРИНЗАКОМ. Окремо було обговорено можливість проведення Кубку Федерації біатлону України саме на Тернопільщині.