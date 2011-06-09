Моурінью відвідав базу "Динамо" під Москвою

Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью побував у російській столиці з приватним візитом.

Португалець відвідав базу московського "Динамо", оглянув інфраструктуру і поспілкувався з керівниками клубу. У прес-службі не повідомили про цілі візиту Моурінью, зауважує Бі-бі-сі, пославшись на те, що спілкування з пресою кращого тренера світу 2010 року не передбачене.

Президент «Динамо» Юрій Ісаєв розповів «Спорт-експресу": "Жозе був проїздом в Москві, і ми скористалися чудовою нагодою з ним зустрітися. Відбулася дуже цікава розмова. Моурінью поділився своїм досвідом. Ми поставили йому запитання, що цікавили нас, і одержали на них відповіді цього неординарного фахівця і професіонала з великої літери. Одержали справжнє задоволення від зустрічі".