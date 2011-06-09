У Києві урочисто запустили час задом наперед

8 червня в Києві розпочав роботу годинник зворотного відліку часу до початку чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, годинник працюватиме цілодобово, нагадуючи киянам та гостям столиці, скільки часу залишилося до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Годинник - електронне табло 8 метрів завширшки і 2 метри заввишки - встановлений біля центрального входу до Київської міської державної адміністрації. Циферблат прямокутної форми показуватиме, скільки днів, годин і хвилин залишилося до початку турніру 8 червня 2012 року.

Загальна висота конструкції сягає шести метрів.

Столичний годинник є 13-тонною конструкцією з монолітним фундаментом. Монітор встановлений на майже триметровій опорі.