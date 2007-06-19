Не факт, що Євро-2012 відбудеться в Києві

Керівництво УЄФА висловлює серйозне занепокоєння щодо підготовки Києвом до Євро-2012.

Як повідомляє інформ-служба Федерації футболу України, на нараді у швейцарському Ньоні, що проходила 18-19 червня за участю національних асоціацій України та Польщі і була присвячена підготовці країн до Євро-2012, Європейський футбольний союз висловив серйозне занепокоєння невизначеністю ситуації довкола київського НСК «Олімпійський», де 2012 року заплановано провести фінальний матч континентальної першості. УЄФА занепокоєне зокрема тим, що реконструкція стадіону досі не розпочалася, що може суттєво вплинути на оцінку підготовки України до Євро. Однак найголовнішою проблемою УЄФА вважає будівництво на площі перед головною ареною нашої країни торговельно-розважального центру. «Матчі рівня чемпіонату Європи з футболу на цьому стадіоні проводитися не зможуть, якщо споруда, зведення якої розпочато перед ареною, не буде знесена до нульового рівня й евакуаційні шляхи для гладачів таким чином не звільнять», – таку позицію керівництво УЄФА на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ висловило під час робочої наради.

«Якнайшвидше припинення будівництва й знесення бетонних конструкцій перед стадіоном у столиці України – головна умова УЄФА для підтвердження статусу НСК «Олімпійський» як арени проведення Євро-2012, – розповідає він. – Обговоренню цієї проблеми М.ПЛАТІНІ присвятив близько години».

За словами представників української делегації, яку очолював президент ФФУ Григорій СУРКІС, це питання найближчим часом має бути вирішено на рівні Кабінету міністрів України.

Польська футбольна асоціація, у свою чергу, вкотре висловила готовність прийняти турнір Євро-2012, а в разі неготовності України позитивно вирішити питання з «Олімпійським» – провести вирішальний та декілька інших матчів фінальної стадії на своїх стадіонах.