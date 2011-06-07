Наближається чемпіонат світу з водної Формули-1 у Вишгороді

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК задоволений ходом підготовчих будівельних робіт до проведення етапу чемпіонату світу з водної «Формули-1», що відбудеться у Вишгороді на Київському водосховищі в останніх числах липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам сьогодні у Вишгороді під час «інспекційної перевірки» ходу підготовки до змагань.

«Так, я задоволений, як ідуть роботи. Графіки дотримуються, і практично всі, хто задіяний, всі служби, не підводять», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК. За його словами, незважаючи на стислі терміни виконання підготовчих робіт, люди і техніка працюють в напруженому режимі, але, враховуючи спекотну погоду, інколи доводиться робити невеликі перерви.

Голова ОДА запевнив, що до 25 липня буде завершено реконструкцію дороги до Вишгорода.

За його словами, під’їзна дорога не ремонтувалася впродовж останніх 20 років і мала вкрай незадовільний стан. Наразі на її реконструкції, починаючи з минулого місяця, працюють люди та техніка, і в результаті дорога на Вишгород матиме 4 смуги руху, які відповідатимуть європейським зразкам, сказав губернатор.

Він погодився, що для жителів міста у зв’язку з реконструкцією дороги виникають певні незручності, але «все, що робиться, робиться для їхнього блага». «Підготовка під’їзних шляхів - це основа основ, візитна картка міста, оскільки по цим шляхам будуть в’їжджати гості», - сказав він.

А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що до 25 липня будівельникам поставлено завдання побудувати 4,2 км дороги від Окружної траси до дамби Гідроелектростанції і набережної, проклавши при цьому необхідні водні та електричні комунікації.

А.ПРИСЯЖНЮК ще раз запевнив, що жодної копійки на всі необхідні роботи з бюджету не виділяється, і всі роботи ведуться кошти інвесторів. За словами губернатора, в цілому на підготовку до змагань планується витратити близько 600 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого 2011 року Україну було включено до переліку країн, що є офіційними членами Міжнародної федерації F1H2O. Тоді ж Україна отримала право на організацію етапу гран-прі. Очікується, що на змагання приїдуть близько 100 тис. гостей. Пряма трансляція змагань відбуватиметься на 100 країн світу.

Чемпіонат світу на моторних човнах у класі «Формула-1» на воді почали проводити в 1962 році. На сьогодні це найпрестижніші гонки у водно-моторному спорті. До перегонів "Формули-1" допускаються пілоти найвищого класу із суперліцензією Міжнародного союзу водно-моторного спорту.