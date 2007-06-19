Ахметов вторгував майже 19 мільйонів за Воробея і Свідерського

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) офіційно підтвердив перехід захисника Вячеслава СВІДЕРСЬКОГО і нападаючого Андрія ВОРОБЕЯ до футбольного клубу "Дніпро"(Дніпропетровськ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", вартість трансферу В.СВІДЕРСЬКОГО становила 3 млн. 750 тис. гривень, а трансферу А.ВОРОБЕЯ - 15 млн. гривень.

У прес-службі також уточнили, що 28-річний В.СВІДЕРСЬКИЙ перейшов до "Шахтаря" влітку 2005 року, а з лютого 2007 року грав на правах оренди в одеському "Чорноморці" і київському "Арсеналі". 28-річний А.ВОРОБЕЙ виступав 10 років тільки за "Шахтар".