Рабинович обіцяє Арсеналу власний стадіон, а вболівальникам - свято

Бізнесмен Вадим РАБИНОВИЧ купив 97% акцій футбольного клубу «Арсенал»

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив сам Президент ФК «Арсенал» Вадим РАБИНОВИЧ.

«Ми повинні спробувати зробити цей київський клуб – клубом киян», - сказав В.РАБИНОВИЧ.

Він зазначив, що акцентуватиме свою роботу на створенні фан-клубу «Арсеналу».

«Якщо ми не створимо вболівальників, тих хто асоціюватиме себе з клубом, у нас нічого не вийде – грати при порожніх трибунах або з фанами «Динамо» не цікаво», - впевнений він.

За його словами, головним завданням керівництва клубу буде гідний виступ у вищій лізі й створення атмосфери, де любитимуть, поважатимуть і вболіватимуть за «Арсенал».

«Ви побачите концерти перед виступом «Арсеналу», роботу фан-клубу, свято в місті», - зазначив він.

В.РАБИНОВИЧ підкреслив, що «Арсеналу» планується створити власну матеріальну базу і стадіон. А також висловив надію, що київська влада дасть відповідну земельну ділянку, де за гроші клубу будуть побудовані ці об`єкти.

Він запевнив, що клуб фінансуватиметься достатньо для того, щоб гідно бути представленим у вищій лізі.

«Якщо знадобитися трохи більше – шукатимемо більше», - сказав він.

У свою чергу, заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ підкреслив, що клуб передано ефективному власнику.

«Ми провели серію переговорів із В.РАБИНОВИЧЕМ. Він погодився купити ФК «Арсенал». Договір про умови передачі клубу підписаний. 97% статутного капіталу тепер належить В.РАБИНОВИЧУ, 3% - місту», - сказав він

Головним тренером «Арсеналу» призначено Олександра ЗАВАРОВА.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Київська міська рада ухвалила рішення залишити за столичною громадою 3% статутного фонду ТОВ «ФК «Арсенал-Київ», 97% - належатимуть бізнесмену В.РАБИНОВИЧУ. Таке рішення депутати ухвалили у зв`язку з відповідним зверненням Головного управління з фізичної культури та і спорту, а також зверненням президента компанії «RC Group», учасника ТОВ «ФК «Арсенал-Київ» В.РАБИНОВИЧА, який є власником 20% статутного фонду клубу.

В.РАБИНОВИЧ у листі до мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО висловив бажання викупити 80%, які належать територіальній громаді столиці, але «з метою подальшої співпраці у сфері проведення спортивних змагань і розвитку футболу» просить керівництво міста викупити частку в розмірі 3% статутного фонду, що належить компанії .