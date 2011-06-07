Блохін каже, що Франція його не вразила в нападі

Головний тренер національної збірної України Олег Блохін після гри з Францією (1:4) заявив, що до цієї поразки призвела втрата концентрації.

"Якби я пішов за 5 хвилин до кінця матчу, то не повірив би, що ми програли поєдинок з рахунком 1:4. Не особливо ми сьогодні попереду вражаюче грали, але те ж саме можна сказати і про збірну Франції.

Гра котилася до нічийного результату. У цій ситуації програти матч за три хвилини - це щось з чимось... Не у баскетбол же граємо і не в хокей. Сталася втрата концентрації.

Результат матчу - це мій результат, а гравці повинні відповідати за свою гру.

Сьогодні позначилося те, про що я говорив до матчу: нам не вистачило ресурсу: наші заміни посилення не дали, а збірна Франції за рахунок приблизно такої ж кількості замін відчутно додала".

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