Суддя вибачився за пенальті

Головний арбітр матчу відбірного турніру Євро-2012 Росія - Вірменія Стефан Ланнуа вибачився перед гравцями вірменської команди за призначений в їх ворота на 73-й хвилині пенальті. Рахунок став 3:1 на користь росіян і до кінця зустрічі не змінився.

Як розповів капітан збірної Вірменії Саркіс Овсепян, "ми ще раз для вірності проглянули касету в роздягальні. І суддя навіть визнав, що помилився. Вибачився", пише "Советский спорт".