Кримські парламентарії програли у футбол депутатам Держдуми

Товариський матч між депутатами Державної думи Російської Федерації і Верховної ради Криму, який проходив сьогодні в Сімферополі, завершився з рахунком 5:2 на користь російської команди.

Про це повідомив прес-центр кримського парламенту.

“У складі обох команд були як депутати, так і «залучені» сили - імениті гравці минулих років, кримські і російські професіонали, які сьогодні вже не виступають у матчах великого футболу», - йдеться у прес-релізі.

Спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ пообіцяв, що, якщо кримчани попросять реванш, гра у відповідь обов`язково відбудеться - можливо, місцем її проведення стане місто Сочі.

“До матчу у відповідь добре підготуємося, підсилюватимемо команду, тренуватимемося. Наша проблема в тому, що депутати не грали багато років. Футбол - це спорт, і до нього треба серйозно ставитися», - сказав голова ВР Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ.

За його словами, в кримському парламенті слід було б завести «футбольний день» - тренуватися кожного тижня, «добиваючись злагодженості дій» представників депутатського корпусу на полі.

Як повідомляв УНІАН, спікер Держдуми РФ прибув до Криму на фестиваль «Велике російське слово».