Воротар ФК «Оболонь» уклав контракт з донецьким «Шахтарем»

Сьогодні воротар ФК «Оболонь» (Київ) Олександр РИБКА уклав контракт з ФК «Шахтар» (Донецьк).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі донецького клубу.

Згідно з повідомленням, 6 червня Л.РИБКА підписав дворічний контракт, який набуде чинності з 1 липня 2011 року. Вартість контракту не розголошується.

У повідомленні уточнюється, що новачку «Шахтаря» 24 роки. З 2005 по 2010 рік О.РИБКА захищав кольори київського «Динамо», а в 2010-2011 роки грав за київську «Оболонь».

У послужному списку О.РИБКИ – звання чемпіона і володаря Кубка України 2007 року, віце-чемпіона молодіжного чемпіонату Європи 2006 року в Португалії. За збірні України у різних вікових категоріях О.РИБКА провів 40 матчів.