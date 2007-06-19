Чи повернеться Шева до Італії? Моурінью каже: запитайте у Пазік!
12:24, 19 червня 2007Спорт
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Тренер Челсі у виразах не соромився
|Жозе Моурінью
«Чи піде Шева? Ви повинні питати не у нього. У моєму будинку командую я. А ось у випадку з Андрієм, коли його дружина підвищує голос, він біжить, щоб швидше сховатися під ліжком, виляючи хвостом», – заявив Моурінью.
Нагадаємо, що дружина Шевченко - Кірстен Пазік, зіграла важливу роль в переході чоловіка до «Челсі», щоб діти могли вивчити англійську і сім`я говорила однією мовою, а не сумішшю багатьох. Зараз же Пазік докладає чималих зусиль, щоб повернутися до Мілана.
Як повідомляє італійське видання La Gazzetta Dello Sport, Шевченко відмовився коментувати образливі слова свого тренера.
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