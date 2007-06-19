Чи повернеться Шева до Італії? Моурінью каже: запитайте у Пазік!

Відносини між Андрієм Шевченком і головним тренером «Челсі» Жозе Моурінью завжди були напруженими, проте досі вони прагнули стримано висловлюватися на адресу один одного.

«Чи піде Шева? Ви повинні питати не у нього. У моєму будинку командую я. А ось у випадку з Андрієм, коли його дружина підвищує голос, він біжить, щоб швидше сховатися під ліжком, виляючи хвостом», – заявив Моурінью.

Нагадаємо, що дружина Шевченко - Кірстен Пазік, зіграла важливу роль в переході чоловіка до «Челсі», щоб діти могли вивчити англійську і сім`я говорила однією мовою, а не сумішшю багатьох. Зараз же Пазік докладає чималих зусиль, щоб повернутися до Мілана.

Як повідомляє італійське видання La Gazzetta Dello Sport, Шевченко відмовився коментувати образливі слова свого тренера.

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