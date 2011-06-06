Блохін хоче перервати традицію «Донбас-Арени»

Напередодні товариського матчу між збірними України та Франції, наставник українців Олег Блохін поспілкувався з журналістами і розповів про ситауцію в команді напередодні поєдинку

"У нас існує великий дисбаланс у фізичному стані гравців. Чи то це відбувається від морального стану, чи то від якихось інших причин ... Поки його не вдається збалансувати, хоча і був час. Тому, напевно, буде ротація. У мене немає поки що рішення щодо двох позицій. Не буду говорити яких. Що до ротації, то у мене немає 26-ти гравців, як у збірної Франції. Мені не вистачає ресурсів. Той ресурс, який на даний момент є - найкращий в Україні. І, відповідно, будемо чекати підтримки від "молодіжки", відновлення травмованих гравців. Так що, великої ротації не буде. Напевно, дві тактичні схеми не вийде, тому що перший тайм матчу з Узбекистаном мене задовольнив відсотків на 50. З різних причин. Але перша з них - фізичний стан деяких футболістів, які грали в першому таймі. А другий тайм мені сподобався. Виходячи з цього ротація буде.

Знаю, що Блан теж скаржився, що збірна Франції була не в кращому фізичному стані в матчі з білорусами. Ми можемо передбачити деякі позиції, але можна очікувати, що і тренерський штаб французів вдасться до ротації складу. Думаю, що це правильно. Все-таки попереду у них дві товариські гри, і 26 чоловік, які у них є, потрібно подивитися", - каже Блохін.

Тренер налаштований на позитивний результат: "Якби я знав, яким буде завтра футбол ... Я чекаю хорошого футболу. Хочу перервати традицію "Донбас Арени". Тут збірна чомусь не може виграти, а на Євро-2012 нам тут грати два матчі. Тому цю традицію потрібно ламати вже зараз. Друге завдання те ж, що й у грі з Узбекистаном - будь ласка, хлопці, грайте, беріть шанс. Третє завдання - спробувати обіграти збірну Франції, яка є однією з кращих у світі".

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня у Донецьку на "Донбас Арені" відбудеться товариська зустріч збірних України і Франції. У суботу, 4 червня, підопічні Лорана Блана зіграли внічию зі збірною Білорусі – 1:1.

ТСН