Українська спортсменка виборола золоту нагороду в потрійному стрибку

Українська спортсменка Ольга САЛАДУХА виборола золоту нагороду у турнірі з потрійного стрибка на змаганнях найпрестижнішої легкоатлетичної серії – «Діамантова Ліга», що проходив в м.Юджин (США).

Поро це повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету.

«Не зважаючи на те, що цього разу Україну представляла лише одна спортсменка – чинна чемпіонка Європи з потрійного стрибка О.САЛАДУХА, без нагороди ми не залишились», - зазначили у прес-службі НОК.

Свій літній сезон 2011 року наша легкоатлетка відкрила спробою, в якій приземлилась на позначці її переможного минулорічного результату європершості – 14 м 81см. Вже у другій спробі Ольга побила свій особистий рекорд – 14 м 89 см. А в третій – українка показала найкращий результат сезону в світі й вдруге за один старт перевершила особисте досягнення – 14 м 98 см.

Найближчу суперницю Блессінг УФОДІАМУ зі США наша легкоатлетка випередила на 92 см. «Бронза» турніру дісталася росіянці Анні ПЯТИХ (13,98).

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітав О.САЛАДУХУ із перемогою та з днем народження, побажавши щасливої спортивної кар’єри й успіхів в усіх життєвих починаннях.