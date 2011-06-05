У Черкасах розпочався турнір з вуличного баскетболу

У Черкасах розпочався третій всеукраїнський фестиваль «Маніфест вулиці - 2011». У рамках фестивалю відбувається турнір з вуличного баскетболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, змагання, які проходитимуть 4 і 5 червня, проводяться в одній віковій категорії – від 15 до 60 років серед чоловічих, жіночих та змішаних команд. Участь у фестивалі беруть команди з вуличного баскетболу з усієї України.

Переможці будуть нагороджені кубками, медалями, грошовими призами, а також цінними подарунками від партнерів та організаторів.