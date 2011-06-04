Учасника Prime Yalta Rally повезли до реанімації

У Криму 45-річний житель Донецької області, учасник Prime Yalta Rally дістав травму хребта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 3 червня під час проведення етапу кубка світу з ралі Prime Yalta Rally на швидкісній ділянці «Плато» сталося зіткнення з деревом екіпажа № 62, що рухався на автомобілі «Мітсубіси». Внаслідок зіткнення штурман екіпажа був травмований.

На місце події виїхала бригада «швидкої допомоги» з Бахчисарая.

У зв`язку з підозрою на травму хребта було прийнято рішення транспортувати постраждалого на вертольоті у лікарню.

Він госпіталізований у реанімаційне відділення міської лікарні № 6 Сімферополя з діагнозом «перелом хребця в області поясниці», його стан стабільний.