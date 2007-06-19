Заради Олімпіади Китай побудує дорогу на Еверест

Китай планує побудувати шосе до Евересту (Джомолунгми) в рамках будівництва шляху, по якому пронесуть олімпійський факел Ігор-2008 в Пекіні.

Як повідомляє ЛігаБізнесІнформ з посиланням на "Associated Press", проект вартістю 150 мільйонів юанів (близько $20 млн.) перетворить 108-кілометрову стежку від підніжжя гори до базового табору на висоті 5 200 метрів на "асфальтове шосе, огорожене хвилястою леєрною огорожею".

За даними агентства, будівництво дороги почнеться у наступному місяці і потребуватиме близько 4 місяців. У квітні організатори Літньої олімпіади-2008 оголосили, що шлях олімпійського факела до Пекіна стане щонайдовшим в історії. За 130 днів він пройде 137 тисяч кілометрів по п`яти континентах, а одним з центральних моментів подорожі стане підкорення "вершини миру" заввишки 8 850 метрів.