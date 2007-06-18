Бекxем і Роберто Карлос прощаються з ”Реалом” (фото)

Зірки світового футболу Девід Бекхем і Роберто Карлос зіграли останній матч за мадридський "Реал", в якому команда завоювала титул чемпіонів Іспанії, отримавши перемогу над "Мальоркою" з рахунком 3:1.

Дань пошани відомим футболістам "Королівського клубу" віддали 76 тисяч фанатів, які прийшли в неділю на стадіон "Сантьяго Бернабеу", повідомляє Reuters. У середині другого тайму, коли "Реал" програвав гостям 0:1, Бекхем одержав травму і, накульгуючи, пішов з поля під овації уболівальників.

Але 32-річному футболістові все-таки вдалося завоювати разом з своїм клубом головний футбольний приз країни, перш ніж він залишив команду. Мадридці розігралися до кінця матчу і забили "Мальорці" три м`ячі.

"Я такий щасливий, дуже здорово, що вся моя сім`я тут", - сказав Бекхем журналістам, який вийшов на поле після перемоги "Реала" загорнутим у національний англійський прапор Святого Георгія і в оточенні трьох своїх синів.

Ромео, Бруклін і Круз йшли поруч з батьком в майках з номером 23 і написом "Тато" на спині, поки півзахисник "Реала" здійснював круг пошани, а потім сів на коліна і поцілував газон, прощаючись з фанатами команди. Дружина Бекхема, Вікторія, дивилася на чоловіка і дітей з трибуни разом з друзями Томом Крузом і Кеті Холмс, які повинні ввести подружжя Бекхемів у світське суспільство Голлівуду, коли ті переберуться до Лос-Анджелеса.

"Це все приголомшливий досвід, але я запам`ятаю, звичайно, саме сьогоднішній день, тому що він не зрівняється з іншими прекрасними моментами", - наголосив Бекхем.

Він зіграв за мадридський клуб 157 матчів, але єдиним трофеєм, який він завоював разом з цією командою залишався до цих пір іспанський Суперкубок, який вони одержали, перемігши ту саму "Мальорку". Це відбулося невдовзі після трансферу Бекхема з "Манчестер Юнайтед" у 2003 році.

Роберто Карлос, у свою чергу, провів на "Сантьяго Бернабеу" 11 років і зіграв за "Реал" більше 500 матчів, завоювавши разом з командою чотири національні чемпіонати і три Кубки європейських чемпіонів. Бразилець одержав перший національний титул разом з мадридським "Реалом" десять років тому в тому ж матчі, в якому Фабіо Капелло, нинішній тренер "Реала", вперше очолив команду.

"Таким моментом потрібно насолоджуватися, але потім, думаю, я навіть трохи поплачу, - заявив 34-річний Карлос, який підписав недавно двосторонню угоду з турецькою командою "Фенербахче". - Я сподіваюся, "Бернабеу" ніколи не зміниться, адже це дуже важливий титул для нашого клубу".

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