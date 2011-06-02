Янукович дав бліц-інтерв’ю телеканалу Eurosport
19:39, 02 червня 2011Спорт
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Ефір - у ніч на суботу
В Ялті, після урочистого відкриття етапу Кубка світу з ралі «Прайм Ялта Ралі», Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав бліц-інтерв’ю телеканалові Eurosport.
Як повідомляє прес-служба глави держави, під час інтерв`ю йшлося зокрема про те, яке значення має для України прийняття спортивних змагань такого високого рівня.
«Україна входить до числа економічно розвинутих демократичних країн, яка відкриває себе світу, туристам. І ми цьому раді», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
Інтерв’ю вийде в ефір 4 червня о 1.00 за київським часом.
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