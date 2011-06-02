Янукович дав бліц-інтерв’ю телеканалу Eurosport

В Ялті, після урочистого відкриття етапу Кубка світу з ралі «Прайм Ялта Ралі», Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав бліц-інтерв’ю телеканалові Eurosport.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час інтерв`ю йшлося зокрема про те, яке значення має для України прийняття спортивних змагань такого високого рівня.

«Україна входить до числа економічно розвинутих демократичних країн, яка відкриває себе світу, туристам. І ми цьому раді», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Інтерв’ю вийде в ефір 4 червня о 1.00 за київським часом.