Суркіс хоче, щоб уболівальники влаштували аншлаг на «Донбас-Арені»

Президент ФФУ Григорій Суркіс після вдалого дебюту Олега Блохіна в якості головного тренера збірної України висловив побажання, щоб у наступному поєдинку проти французів уболівальники влаштували аншлаг на «Донбас-Арені».

«Мені здається, що такий матч, як Україна — Франція, буває не щодня в нашій країні. Можливо, донецький уболівальник, як і київський, теж уже розпещений великим футболом. Але мені б дуже хотілося, щоб у Донецьку ми побачили красень стадіон, заповнений повністю. Тим паче, що за день до цього починається тур Україною 70-ти зарубіжних журналістів, і було б дуже образливо, якби вони побачили незаповнений трибуни на такому матчі», - сказав Суркіс в інтерв`ю сайту «Динамо Киев от Шурика».

«Ціни на квитки сьогодні вже повністю узгоджені з Донбас Ареною. Усі визнали, що вони прийнятні. ФФУ з свого боку все робить, щоб привезти великий футбол у всі міста України», - відзначив Суркіс.