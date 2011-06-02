Блохін: мандраж був дуже великим

У першому таймі товариського поєдинку з Узбекистаном у команди України був колосальний дисбаланс.

Про це заявив головний тренер українців Олег Блохін.

"Як ми й очікували, у першому таймі гра виявилася важкою. Думаю, ви самі могли переконатися, що у збірної Узбекистану серйозна команда. У нас щось виходило, щось - ні. В основному, через те, що гравці перебували у різному фізичному стані. Дисбаланс був колосальним!" - сказав він.

За словами Блохіна, другий тайм йому сподобався більше, але його підопічні не використали багато моментів.

"Я максималіст, тому гру сприймаю такою, яка вона є аж до 90-ої хвилини. Незалежно від рахунку на табло. Так що епізоди, коли той же Селезньов, скажімо так, "чудив", я не сприймаю. Кілька інших гравців теж "випали", - сказав тренер.

"Що стосується мого дебюту на посаді головного тренера збірної, то мандраж був дуже великим! Ступінь хвилювання, напевно, виявився більш високим, ніж перед дебютним поєдинком під час мого першого приходу у збірну. Можливо, через те, що я довго залишався без тренерської роботи".

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