Колесніков запускає телеканал "Хокей"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 1 червня прийняла рішення про видачу ліцензії на супутникове мовлення ТОВ «Тотвельд». Компанія має намір мовити під логотипом «Хокей».

Як повідомляє «Телекритика», юридична адреса компанії – вулиця Дмитрівська, 44-А в Києві. Засновником і власником каналу є хокейний клуб «Донбас» з Донецька. Як відомо, влітку 2010 року стовідсотковим власником цього спортивного клубу став віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Оператором телекомунікацій у нового супутникового каналу буде ДП «Укркосмос», а сигнал «Хокей» планує поширювати із супутника Astra 1G.

Телеканал у Нацраді представляв журналіст Орест СОХАР. За його словами, найближчим часом в Україні розвиватиметься хокей як вид спорту, заплановані великі інвестиції в клуби. Тож телеканал «Хокей» буде спрямований на популяризацію відповідного виду спорту. «За нашими дослідженнями, ми можемо розраховувати на 10-15% чоловічого населення. А створюючи якісні загальні спортивні новини про інші види спорту, розширимо аудиторію», – сказав він.

За його словами, телеканал планується до запуску в січні-лютому 2012 року.

Як повідомлялося, в Україні є два спеціалізовані супутникові футбольні телеканали «Футбол» і «Футбол+», що належать групі СКМ Рината АХМЕТОВА.